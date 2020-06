Am Gymnasium Wanne wurde kurz vor den Sommerferien der jährliche Facharbeitspreis vergeben. Schüler*innen der 11. Jahrgangsstufe schreiben jedes Jahr eine längere Hausarbeit zu einem ausgewählten Thema. Die besten Arbeiten werden dann von einer Lehrer*innen-Jury erneut geprüft. Die Gewinnerin des diesjährigen Durchgangs ist Melina Miller mit ihrer Arbeit "Von Astana in den Ruhrpott", in der sie die

Geschichte ihrer Familie und ihren Weg von Kasachstan nach Deutschland untersucht. Den zweiten und dritten Platz belegten Maximilian Rothoeft und Franziska Doba. Der Förderverein der Schule spendierte Kino- und Shoppinggutscheine für die Gewinner.