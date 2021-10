Nach nunmehr 50 Jahren wird es Zeit für ein Klassentreffen. Dieses findet am Samstag, den 23.04.2022 ab 17.30 Uhr in der Bavaria Alm auf der Holsterhauser Str. 188 in Wanne-Eickel statt. Bis jetzt habe ich über soziale Medien acht Ehemalige aus unserer Klasse sowie zwei aus einer Parallelklasse finden können. Ich hoffe, dass sich noch der oder die Eine oder Andere bei mir meldet. Bis Ende Februar 2022 sollte ich im Lokal Bescheid geben, wie viele Personen wir dann wirklich sind. Also schaut euch das Klassenfoto aus der Dechenhöhle mit Klassenlehrerin Frau Bahlke genau an. Vielleicht erkennt ihr ja nicht nur euch selber, sondern auch noch andere Mitschülerinnen und Mitschüler. Mir sind zwar noch einige Namen und Gesichter in Erinnerung geblieben, aber nach der langen Zeit ist es doch nicht mehr so einfach, jemanden ausfindig zu machen.

Wer beim Treffen dabei sein möchte, meldet sich bitte mit Bekanntgabe seiner Kontaktdaten bei mir:

Jörg Westermeyer

Bergwerkstr. 369

8970 Schladming

Österreich

Tel.: +43 664 5301771

mail: joerg.westermeyer@schladming-net.at