Am 09 Januar findet um 16:00 Uhr im Bürgersaal Eickeler Markt 1 eine gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung, des Ausschusses für Umweltschutz sowie der Bezirksvertretung Eickel statt. Thema ist unter anderem, Vorstellung von Projektideen für die Entwicklung des Standorts des ehemaligen Bergwerks General Blumenthal.

Hierzu hat die BI "Stadtwald"im Vorfeld einen Appell an alle beteiligten Politikern veröffentlicht.

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freundinnen und Freunde des Stadtwaldes

Ihnen, sehr geehrte Mitglieder der Bezirksvertretung Eickel, des Planungs- und des Umweltausschusses, stellt der Herr Oberbürgermeister in der kommenden gemeinsamen Sitzung am 09.01.2020, 16 Uhr im Sud- und Treberhaus, Projektideen für die Zukunft des Blumenthal-Geländes vor.

Als der Rat seinen Beschluss am 14.10.2014 zur Entwicklung des Geländes fasste, stellte sich ihm die Welt noch anders dar.

Seine damalige Motivation stützte sich nahezu ausschließlich auf wirtschaftliche Gesichtspunkte:

Verkaufserlös der Fläche für die Eigentümerin, Gewerbesteuer für die Stadt und Arbeitsplätze etc.

Auf der anderen Seite steht das Bedürfnis, der Natur ein Stück Fläche zurück zu geben, das ihr durch die Industrialisierung vor über einhundert Jahren genommen worden ist. Auch das ist Strukturwandel. Dessen Bedeutung ist durch die klimatische Entwicklung der lezten zwei Sommer ganz besonders deutlich geworden. Die Welt hat sich seit dem Jahr 2014 entscheidend verändert!

Die im Jahr 2018 im Auftrag der Stadt erstellte Klimaanalyse betont, dass der Wald auf Blumenthal eine extrem positive Auswirkung auf und für die gesamte Stadt Herne hat, und dass die Stadt -speziell Herne (Wanne-Eickel) - nicht durch weitere Bebauung verdichtet werden sollte.

Klar ist jedenfalls: Ohne die natürliche Lebensgrundlage kann selbstverständlich auch ein Wirtschaftssystem nicht funktionieren.

Und klar ist auch: Die letzten beiden „Extrem“-Sommer ('18/ '19) waren die kältesten, verglichen mit denjenigen, die wir in Zukunft erleben werden.

Wald ist die natürlichste und nachhaltigste Maßnahme, um den zu erwartenden Wetterextremen vorzubeugen, sie abzumildern und damit den Menschen in Herne (Wanne-Eickel) eine überlebenswerte Perspektive zu ermöglichen!!!

Wir appellieren an Sie:

Denken Sie an Ihre Verantwortung und stimmen Sie zugunsten des Waldes auf Blumenthal – im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger, ihrer Kinder und Enkelkinder.

Alle bisherigen Überlegungen der Machbarkeitsstudie gingen in Richtung Bebauung und Versiegelung des Geländes.

Fordern Sie ein Gutachten zu den Auswirkungen des Geländes als Wald und Grünfläche. Wie würde dadurch das städtische Klima beeinflusst?

Welche positiven Wirkungen sind für die Gesundheit der Einwohner*innen zu erwarten? Wie würde sich ein derartiger Impuls auf die weitere Entwicklung der Stadt auswirken? Etc..

In diesem Sinne,

Einen guten Rutsch und Ihnen und der gesamten Menschheit ein erfolgreiches Neues Jahr!

H. Schulze-Engemann und H. Kill