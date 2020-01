Der Skandal um die Verbrennung von Ölpellets wird größer.

Die Liste von Standorten an denen die als Petrolkoks umbenannten Ölpellets zum Einsatz gekommen sind wird immer größer.

Nachdem vor kurzen nur von den Städten Herne, Lünen und Bottrop gesprochen wurde ist nun bekannt geworden das auch in Gelsenkirchen, Duisburg, Essen, Marl, Moers, Castrop-Rauxel, Ratingen und Dinslaken die Ölpellets zum Einsatz gekommen sind.

Laut Bezirksregierung hat es aber keine Grenzwertüberschreitungen gegeben. Der Clou an der Sache, die Einhaltung der Grenzwerte wird nur alle drei Jahre gemessen.

Die Verbrennung von giftigen Ölpellets ist natürlich auch ein Aspekt im Zusammenhang mit den

exorbitant hohen Krebserkrankungen hier im Ruhrgebiet.

Die Bezirksregierung Arnsberg sieht das aber anders und verweist darauf das viele dieser Erkrankungen auch von Lebensstilfaktoren abhängig sind!

