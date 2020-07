Eine Schaukel und ein Balancierring waren vor einigen Jahren die traurigen Überreste des Spielplatzes Am Alten Amt in Wanne-Süd. Doch jetzt erstrahlt die Anlage in neuem Glanz und mit vielen neuen Spielgeräten, über die die Kinder der Umgebung mitbestimmt haben.

Von Vera Demuth

Baumhaus, Seilbahn, Kletteranlage, Chillpodest, Kleinkindersandbereich und ein saniertes Kleinspielfeld gehören zu der Ausstattung des rundum erneuerten Spielplatzes. Schaukel und Balancierring sind geblieben – sie wollten die Kinder gern behalten. "Wir konnten alle Wünsche der Kinder erfüllen", erläutert Nuray Sülü, die Kinderanwältin Bibi Buntstrumpf. Nur auf das erhoffte Trampolin mussten die Kinder verzichten, weil man bei der Stadtverwaltung weiß, dass diese oft zerstört werden.

Im September 2018 hatte der Beteiligungsprozess für die Neugestaltung des Spielplatzes im Rahmen des Stadtumbauprogramms Soziale Stadt Wanne-Süd begonnen. Rund 30 Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren sowie ihre Eltern brachten sich mit Ideen und Wünschen ein. In einem zweiten Schritt stimmten die Kinder in einem demokratischen Prozess über ihre Prioritäten ab, bevor sie zum Abschluss ein Modell des neuen Spielplatzes bauten.

Die etwa 2.500 Quadratmeter große Anlage ist Hernes erster Naturspielplatz, der im hinteren Bereich von hohen alten Bäumen geprägt wird. "Es war der Wunsch der Kinder, die Bäume zu erhalten", sagt Jola Teschner vom Architekturbüro Teschner. "Wir haben keine gefällt, nur einige Sträucher mussten weichen." Hinzu kommen heimische Materialien für einige der Spielgeräte. So sind manche von ihnen aus einer heimischen Robinienart gefertigt. Daneben gibt es eine Natursteinmauer zum Verweilen aus Sandstein sowie Wackelelemente aus heimischen Findlingen.

Hernes erster Naturspielplatz

Als Verpflichtung bezeichnet Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda die Ausrichtung des Spielplatzes nach ökologischen Standards mit Blick auf andere Anlagen im Stadtgebiet.

Die Zukunft des Spielplatzes Am Alten Amt stand wegen seines schlechten Zustandes und der Vermüllung zeitweise auf der Kippe. "Es gab eine lange Debatte, ob er eingezogen wird", so Dudda. Bei dem neu gestalteten Spielplatz ist er zuversichtlich, dass dieser seinen Glanz behalten wird. "Je besser etwas aussieht, desto größer ist der präventive Schutz. Der wesentliche Faktor ist, dass die Leute den Spielplatz als ihren eigenen Schutzraum entdecken."

Genauso sieht es mit der Gefahr des Vandalismus aus. "Wenn die Menschen sich mit dem Spielplatz identifizieren, gibt es keinen Vandalismus", erklärt Nuray Sülü. Darüber hinaus sollen künftig Spielplatzpaten aus der Nachbarschaft ein Auge auf die Anlage werfen.

Und falls doch mal etwas verdreckt sein sollte, ist der Fachbereich Stadtgrün der richtige Ansprechpartner. "Wir sind auf Hinweise von den Bürgern angewiesen. Wenn ein Müllhaufen da ist, werden es schnell zwei oder drei. Deshalb müssen wir schnell reagieren", sagt Fachbereichsleiter Heinz-Jürgen Kuhl.

Fördermittel eingesetzt

- Möglich wurde die Umgestaltung des Spielplatzes Am Alten Amt durch das Projekt Soziale Stadt Wanne-Süd.

- Insgesamt flossen 340.000 Euro an Mitteln des Bundes, des Landes und der Stadt Herne in die erneuerte Anlage.