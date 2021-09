MGC RW Wanne-Eickel 27.09.2021

Michael Reitemeier

Leiter DMV-Stützpunkt Wanne-Eickel

2. Vorsitzender/Pressewart-Öffentlichkeitsarbeit

Minigolf -- Stadtmeisterschaft 2021

Die diesjährige Stadtmeisterschaft findet am 03. Oktober 2021 ab 09:30 Uhr auf der Anlage des MGC RW Wanne-Eickel im "FunPark Eickel" statt. Gespielt wird nur auf der Betonanlage (Minigolf), nicht jedoch auf der Eternitanlage (Miniaturgolf) und nicht auf der Filzanlage.

Auch Hobby- und Freizeitspieler sind herzlich zum Mitmachen eingeladen, denn für Teilnehmer, die keinem Minigolfverein angehören, gibt es eine separate Publikumswertung (Jedermannturnier). Dabei sind auch einige kleine Preise, zum Beispiel Turnierbälle, zu gewinnen.

Anmeldungen sind während der Öffnungszeiten bei unseren Platzwarten, per Mail über die Homepage des MGC Wanne oder die angegebenen Telefonnummern ( +49 2325 45310 / +49 2323 960 990 6 / +49 1758943343) möglich. Auch am Wettkampftag können sich Kurzentschlossene noch bis 9 Uhr direkt am Minigolfplatz anmelden.

Hier die wichtigsten Bestimmungen zur Teilnahme, Durchführung und Wertung des Turniers:

Teilnahmeberechtigt sind alle Bürger der Stadt Herne und alle Mitglieder von Herner Sportvereinen, die im Stadtsportbund Herne organisiert sind.

Es wird in den Kategorien Schüler, Schülerinnen (bis 14 Jahre), männliche Jugend, weibliche Jugend (bis 18 Jahre), Damen, Herren, Seniorinnen I, Senioren I, Seniorinnen II und Senioren II gespielt. Bei geringer Teilnehmerzahl können Kategorien zusammengelegt werden.

Es werden drei Runden in Startgruppen mit je drei, im Ausnahmefall zwei Personen auf der Betonanlage gespielt. Die Zusammensetzung der Gruppen für die ersten beiden Runden wird ausgelost, wobei aber in jeder Gruppe ein erfahrenes Vereinsmitglied mitspielt. Für die dritte Runde werden die Gruppen nach Kategorien und nach Ergebnis neu zusammengesetzt. Dabei spielen zur Aufrechterhaltung der Spannung die besseren nach den weniger guten Teilnehmern.

Also den 03.10.2021 im Kalender vormerken und nicht verpassen!

Mit sportl. Grüßen – MR