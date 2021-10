MGC RW Wanne-Eickel 13.10.2021

DMV-Vereinspokal 2021-2023

Im Rahmen des Vereinspokals des DMV (Deutscher Minigolfsport Verband) musste der MGC RW Wanne-Eickel am Sonntag, 10.10.2021, beim BGSC Bochum auf der Anlage in Bochum-Langendreer antreten. Für den MGC griffen Susanne Niepel, Lea Reitemeier, Bärbel Senke, Ralf Sarwartowski, Arno Schimanski und Michael Reitemeier zu den Schlägern. Aufgeteilt in sechs Spielpaarungen zu je zwei Spieler*innen ging es um 10 Uhr auf die erste von drei zu absolvierenden Runden. Am Ende des Wettkampfes entschied ein Schlag über Sieg oder Niederlage. Als Sieger des Pokalfights verließ letzendlich der Gastgeber BGSC Bochum den Platz. "Gut gespielt, gekämpft aber leider nicht gesiegt", so Sportwart Joachim Garden vom MGC RW Wanne-Eickel.

Mit sportl. Grüßen -- MR