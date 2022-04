Wir, der MGC Rot Weiß Wanne Eickel, haben für Flüchtlingskinder aus der Ukraine folgendes Angebot:

Alle Flüchtlingskinder aus der Ukraine dürfen ab sofort täglich eine Runde kostenlos auf einer unserer Minigolfanlagen spielen.

Das Angebot gilt bis zum 30.09.2022 ( Saisonende )

Nach den Osterferien startet auch wieder das normale Schüler und Jugendtraining

Dienstags und Donnerstags von 15.00 - 17.00 Uhr

Auch hier sind die Kinder herzlich willkommen.

Des weiteren können sie natürlich auch an dem Osterferienprogramm im Rahmen der Extra Zeit für Bewegung teilnehmen.

Der MGC RW Wanne-Eickel bietet in den Osterferien im Zeitraum vom 11.04. bis 23.04. ein kostenfreies Jugendtraining für Kinder / Jugendliche ab 10 Jahren an. Das Training wird von Fachtrainern / Übungsleitern und erfahrenen Spielern geleitet. Die Übungseinheiten werden mit Profi – Schlägern und Bällen, die vom Verein gestellt werden, durchgeführt. Die Trainingszeiten sind am Dienstag, 12.04. und 19.04. - 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr, sowie am Donnerstag, 14.04. und 21.04 - 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Um vorherige Anmeldung mit Angabe des Tages und der Uhrzeit wird gebeten. Anmeldung bitte unter Jugendwart@mgc-wanne.de

Mit sportlichen Grüßen

Joachim Garden

JugendwartFachtrainer