MGC RW Wanne-Eickel 21.10.2021

Minigolfstadtmeisterschaft 2021 – Rekordbeteiligung !

Die diesjährige Stadtmeisterschaft wurde am 03. Oktober 2021 am Sonntag, 17.10. 2021 auf der Betonanlage im DMV-Leistungsstützpunkt des MGC RW Wanne-Eickel ausgespielt. Bei schönem sonnigen Wetter hatten sich insgesamt 40 Minigolfer:innen angemeldet. Bis letztendlich die Entscheidung feststand musste alle Angetretenen drei Spielrunden absolvieren. Die Wertung erfolgte aufgeteilt in Vereinsspieler:innen (Altersklassen) und Hobbyspieler:innen. Stadtmeisterin bei den Damen wurde Jacqueline Hellmann, bei den Seniorinnen AK1 Susanne Niepel und bei den Seniorinnen AK 2 Friederike Gronski. In der Klasse Senioren AK 1 gewann Sascha Frontzek und bei den Senioren AK 2 Cris Kougioumtzidis. In der Kategorie Schüler siegte Max Schmidt. Bei der Publikums- / Hobbyspielerwertung siegte : Damen – Melina Weichert / Seniorinnen AK 1 – Heike Lindemann / Seniorinnen AK 2 – Monika Kühlkamp // Herren – Bejamin Hemmerich / Senioren AK 1 – Heribert Glomb / Senioren AK 2 – Klaus Jürgen Klasen. Alle Teilnehmer:innen waren mit Freude bei der Sache und nahmen auch gerne Tips der "Profis" an um ihre Leistung zu verbessern. Der Minigolfclub bedankt sich bei "Allen" für die Teilnahme und hofft auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

Mit sportl. Grüßen – MR