Ferienangebot "FunPark"-Eickel !

Der MGC RW Wanne-Eickel bietet in den Osterferien im Zeitraum vom 11.04. bis 23.04. ein kostenfreies Jugendtraining für Kinder / Jugendliche ab 10 Jahren an. Das Training wird von Fachtrainern / Übungsleitern und erfahrenen Spielern geleitet. Die Übungseinheiten werden mit Profi – Schlägern und Bällen, die vom Verein gestellt werden, durchgeführt. Die Trainingszeiten sind am Dienstag, 12.04. und 19.04. - 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr, sowie am Donnerstag, 14.04. und 21.04 - 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Um vorherige Anmeldung mit Angabe des Tages und der Uhrzeit wird gebeten. Anmeldung bitte unter Jugendwart@mgc-wanne.de

Im Weiteren steht im "FunPark"-Eickel ein vielfältiges, generationsüber- greifendes Sportangebot zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit auf einem Kleinspielfeld mit Kunstrasen Fußball / Handball / Volleyball / Badminton zu spielen. Für Basketball steht eine Einkorbanlage zur Verfügung, für Boule (Pentaque) ein separater Ascheplatz und zum Bouldern eine Kletterwand. Diese Nutzungen sind allesamt kostenfrei. Eigene Sportgeräte können mitgebracht, aber auch am Minigolfgebäude gegen eine geringe Leihgebühr / Pfand ausgeliehen werden. Weitere Infos auf der Homepage unter mgc wanne und den dort angegebenen telefonisch erreichbaren Ansprechpartnern.