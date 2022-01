Das Erfolgsprojekt der beiden VfL Bochum Fanclubs "Blue-White-Malibu-1848" und "Bochumer Herzschlag" wird auch 2022 fortgesetzt. Am vergangenem Samstag (08.01.2022) waren wir wieder bei Trinkgut Knurra an der Dorstener Straße 365. Wir haben wieder mit Ihrer Unterstützung sensationelle 577,10€ zusammen bekommen. Außerdem wurden uns 3 weitere Schlafsackpatenschaften übergeben. Erfreulicher Weise hatten wir auch wieder "prominente" Unterstützung. Unser ehemalige Torhüter vom VfL Bochum, Ralf Zumdick, war wieder mit von der Partie und hat als Schirmherr der Schlafsackaktion, 10 Penntüten inkl. Isomatten an Oliver Phillipp von der Obdachlosenhilfe "BODO e.V." im Namen von "Ihr Pfand hilft Obdachlosen" überreicht.

Ein weiteres Highlight waren die anwesenden Herren in schwarz. Einige Bochumer und Herner Schornsteinfeger haben uns besucht und unterstützt. Mit kleinen Stempeln und Schornsteinfegerfiguren, die sie an die Kundschaft verteilt haben, wurden ihnen ein wenig Glück für 2022 gewünscht und mit auf den Weg gegeben. Eine große Freude machten uns auch die Fanbeauftragten des VfL Bochum 1848, Dirk "Moppel" Michalowski und Marcel Möller mit ihrem Besuch. Es hat uns wieder mal eine Menge Spaß gemacht bei Temperaturen um 0° für den guten Zweck unsere Freizeit zu nutzen und zu sehen das Sie uns dabei tatkräftig unterstützen. Wie gewohnt findet die nächste Sammelaktion am 05.02.2022 dann am Trinkgut Knurra, Oberscheidstr. 12 statt.

Dieser Tag steht dann ganz im Zeichen der "Bochumer und Herner Suppenküchen". Der komplette Erlös wird dann hälftig, zu 100% an die beiden Suppenküchen ausgegeben. Über Ihr zahlreiches Erscheinen würden sich alle Beteiligten riesig freuen.

Bis dahin passen Sie auf sich auf und bleiben bitte gesund.

Glück Auf

Ihr PFHO-Team