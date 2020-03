Eine Schlägerei, ein beschädigter PKW, eine gezogene Waffe und ein verletzter Flüchtende: Das ist die traurige Bilanz einer Geburtstagsparty in Gevelsberg, die am Wochenende aus dem Ruder lief.

Am Samstag, 7. März, gegen 23.30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über eine Schlägerei in der Dr.-Möller-Straße. Vor Ort konnten vier Personen festgestellt werden, die an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen waren. Auslöser war ein Streit bei einer Geburtstagsparty, die dort gefeiert wurde.

Polizei stellt Pistole sicher

Bei der Auseinandersetzung soll ein 20-jähriger Gevelsberger eine Schreckschusspistole gezogen haben und damit gedroht haben. Die Waffe konnte durch die Polizei sichergestellt werden.

Bei Flucht verletzt

Der Gevelsberger versuchte vor Eintreffen der Polizei in Richtung Kölner Straße zu flüchten, stürzte jedoch und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Auseinandersetzung wurde auch ein geparkter Pkw beschädigt.