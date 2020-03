Am Montagnachmittag, 16. März, kam es in Schwelm zu einem Auffahrunfall. Es stellte sich heraus, dass einer der Fahrer alkoholisiert am Steuer war.

Ein 27-Jähriger fuhr auf der Talstraße in Richtung Wuppertal als er in Höhe der Blücherstraße wegen einer Gelb werdenden Ampel bremsen musste. Ein hinter ihm fahrender 60-Jähriger bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr mit seinem Fiat auf den Pkw des 27-Jährigen auf.

Unfallverursacher alkoholisiert

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 60-Jährigen fest. Nachdem ein Alkoholtest positiv verlief, wurde er für eine Blutprobe und der Sicherstellung des Führerscheins zur Polizeiwache gebracht.