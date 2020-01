Ein alkoholisierter Fahrer kam am vergangenen Sonntag von der Fahrbahn auf der Mühlenstraße ab. Sein Auto landete auf dem Dach, der 49-Jährige wurde verletzt.

Am Sonntagabend, 19. Januar, fuhr ein 49-jähriger Gevelsberger auf der Mühlenstraße in Richtung Gevelsberger Stadtmitte. Als er in eine Rechtskurve kam, prallte der Fahrer gegen die Gehwegkante und einen Stein. Durch diesen Stoß landete der PKW im Grünstreifen auf dem Dach.

Unfallfahrer war alkoholisiert

Der Gevelsberger kletterte aus dem Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle, kehrte jedoch bald zurück. Ein Zeuge verständigte Rettungskräfte und Polizei. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol stand. Er wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, sein Führerschein beschlagnahmt und das Fahrzeug abgeschleppt.