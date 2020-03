Am Montagmittag, 23. März, griff ein alkoholisierter Kunde den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes an.

Ein augenscheinlich stark alkoholisierter Kunde reihte sich am Montag in die vorgegebene Warteschlange eines Lebensmittelhändlers an der Saarstraße ein. Der Securitymitarbeiter bemerkte das Verhalten des 46-Jährigen und sprach den Wuppertaler daraufhin an. Da der Kunde außerdem von zwei weiteren Personen begleitet wurde, verwehrte der Mitarbeiter ihm den Zutritt zu dem Geschäft.

Wuppertaler reagiert aggressiv

Der 46-Jährige reagierte sofort aggressiv und griff den Securitydienstmitarbeiter an. Da dieser körperlich überlegen war, hielt er den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden fest. Der Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen im Halsbereich, benötigte jedoch keine sofortige ärztliche Behandlung.