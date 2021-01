Auf der Hagener Straße kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Statt sich um das Geschehene zu kümmern, verließ der 74-Jährige den Unfallort.

Der Wetteraner wollte gegen 8 Uhr nach links in die Straße "Am Schultenhof" einbiegen. Dabei berührte er den PKW eines entgegen kommenden 53-Jährigen am Heck. Anschließend fuhr der 74-Jährige zunächst weiter, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern.

Unfallfahrer alkoholisiert am Steuer

Erst während der Unfallaufnahme kehrte der Wetteraner zur Unfallstelle zurück, als Grund für das Entfernen gab er einen Arzttermin an. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der 74-Jährige alkoholisiert war: Ein durchgeführter Atemalkoholvortest verlief positiv und er wurde für eine Blutprobe zur Polizeiwache gebracht. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde sichergestellt.