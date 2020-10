Am Donnerstag, 22. Oktober, wurde gegen 12 Uhr unter Beteiligung von Spezialkräften eine Wohnung in der Kampstraße durchsucht. Grund dafür war die Angabe von Zeugen, dass aus der Wohnung Drogen verkauft würden.

Aufgrund von Hinweisen auf möglicherweise vorhandene Waffen wurden Spezialkräfte zur Risikominimierung angefordert. In der Wohnung trafen die Polizeibeamten mehrere Personen im Alter von 17 bis 37 Jahren an, die vorläufig in Gewahrsam genommen wurden. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Kräfte Amphetamine und verbotene Steroide.

Eine Person mit Haftbefehl

Durch den Einsatz wurde niemand verletzt. Nach den Vernehmungen wurde eine der Personen auf Grund eines bestehenden Haftbefehls einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die anderen Personen wurden auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen.