Die Leibnizstraße in Ennepetal muss am Dienstag, 15. September, in der Zeit von 8.30 bis circa 14 Uhr in Höhe der Hausnummer 27 wegen der Aufstellung eines Autokrans vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.



Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.