Am Bürgerplatz in Schwelm werden für die Daseinsvorsorge mit Energie und Wasser vier Hauptversorgungsleitungen zusammengeführt. Dies führt in den nächsten Wochen zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die AVU Netz begann ab Montag, 3. Februar, mit Reparaturarbeitenan den Gas- und Wasserleitungen. Außerdem werden Glasfaser-Kabel

verlegt und das Patrizierhaus der Brauerei wegen des geplanten

Abrisses vom Netz getrennt. Die Baumaßnahme muss aufgrund des komplexen Untergrunds in offener Bauweise durchgeführt werden, Hausanschlüsse sind nicht betroffen. Für die Bauarbeiten sindcirca sechs Wochen eingeplant.

Verkehrsbeeinträchtigungen nicht zu vermeiden

Die oben genannten Maßnahmen werden in den kommenden Wochen zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen.