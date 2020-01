Ab dieser Woche ist im Südkreis wegen zwei Baumaßnahmen mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

In Ennepetal bekommt das Freizeitbad "platsch" im Zuge des allgemeinen Umbaus einen Erdgas-Anschluss. Deshalb wird in der Straße Hülsenbecke in offener Bauweise eine Gasleitung verlegt. Im ersten Bauabschnitt wird die Straße vom Aufgang zum Hülsenbecker Tal bis zur Hausnummer 22 vollständig gesperrt und die Umleitung über den Parkplatz eingerichtet. Insgesamt werden alle Bauarbeiten bis voraussichtlich Mitte Mai dauern.

In Schwelm werden in der Rheinischen Straße Strom-, Gas- und Wasserleitungen verlegt. Die Bauarbeiten sollen Ende Februar abgeschlossen sein.

Verkehrsbeeinträchtigungen nicht zu vermeiden

Bei beiden Baustellen werden Parkplätze wegfallen und Verkehrsbeeinträchtigungen sich nicht zu vermeiden.