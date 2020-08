In Ennepetal kam es zu einem Unfal zwischen einem Motorradfahrer und einem Reh, bei dem der Fahrer schwer verletzt wurde.

Ein 64-jähriger Motorradfahrer war am Mittwochabend, 5. August, auf der Heilenbecker Straße unterwegs, als er in Höhe der Ortschaft Vorwerk/Ravenschlag mit einem Reh zusammen stieß. Der Fahrer war gerade unterwegs in Richtung Ennepetal, als das Reh aus dem Wald auf die Fahrbahn lief. Der Fahrer konnte dem Wild nicht mehr ausweichen, rammte es und kam zu Fall.

Nicht lebensgefährlich verletzt

Der 64-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh überlebte den Zusammenstoß jedoch nicht.