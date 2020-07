In Ennepetal kam es am Donnerstag, 30. Juli, zu einem Einbruch an der Hinnenberger Straße.

Der Einbrecher nutzte das offenstehende Wohnungsfenster eines Mehrfamilienhauses und stieg darüber in die Wohnung ein. Schränke wurden durchsucht, ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.