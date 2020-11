In Schwelm hatten Einbrecher wohl einen süßen Zahn, denn sie klauten Naschzeug.

In der Nacht zu Dienstag, 10. November, brachen unbekannte Täter in den Kiosk einer Realschule im Ländchenweg ein. Sie zerstörten die Glasscheibe eines Fensters und verschafften sich so Zutritt zu dem Kiosk. Sie entwendeten diverse Süßigkeiten. Täterhinweise liegen nicht vor.