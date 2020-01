Unbekannte versuchten am Mittwoch sich unbefugt Zutritt zur Städtischen Realschule in Gevelsberg zu verschaffen.

Am Mittwoch, 29. Januar gegen 22 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür der Städtischen Realschule auf und lösten so die Alarmanlage aus. Dadurch abgeschreckt flüchteten sie in unbekannte Richtung, ohne das Gebäude betreten zu haben.