Ein Fahrer schlief am Montag kurz am Steuer seines Autos ein – dies endete in einem Unfall mit zwei Verletzten.

Am gestrigen Montag, 6. Januar, fuhr am Nachmittag ein 20-jähriger Ennepetaler auf der Wittener Straße in Richtung Innenstadt. Nach eigenen Angaben schlief der Fahrer kurz am Steuer seines VW Golf ein. Daraufhin geriet er über die Sperrfläche in den Gegenverkehr und stieß mit einem Mercedes zusammen, der im Gegenverkehr an der Einmündung zur Asbecker Straße an einer Ampel wartete.

Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt

Die 55-jährige Fahrerin des Mercedes und der 20-Jährige wurden beide durch den Aufprall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Wittener Straße in Richtung Eichholzstraße gesperrt.