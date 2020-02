Am vergangenen Mittwoch wurde die Gevelsberger Feuerwehr im Laufe des Tages zu mehreren Einsatzorten gerufen.

Die Einsatzkräfte mussten am Mittwochmorgen, 26. Februar, zunächst zu einem gemeldeten LKW-Brand zum Engelberttunnel ausrücken. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Am Nachmittag musste die Feuerwehr eine größere Ölspur auf der Fahrbahn im Bereich der Haßlinghauserstraße und Hellerfeld abstreuen.

Verkehrsunfall auf der A1

Schließlich wurden die Kräfte der Hauptwache und Einheiten der Löschzüge Nord und Ost in der Nacht zum Donnerstag, 27. Februar, auf die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Köln gerufen. Dort war ein Verkehrsunfall mit einem PKW gemeldet worden. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Der Rettungsdienst versorgte eine verletzte Person und brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus.