Am gestrigen Donnerstag kam es in Schwelm zu einer Kollision zwischen Auto und Fußgänger. Durch den Unfall wurde der 81-Jährige schwer verletzt.

Am Donnerstag, 9. Januar, fuhr gegen 13 Uhr ein 41-jähriger Schwelmer auf der Hauptstraße in Richtung Innenstadt. Als er in der Höhe der Hausnummer 155 an einem am Fahrbahnrand haltenden Müllfahrzeug vorbei fuhr, trat ein 81-jähriger Schwelmer vor dem Fahrzeug auf die Fahrbahn.

Der 81-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt

Der Fußgänger prallte mit dem Seat Alhambra zusammen, stürzte und wurde lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 81-Jährigen ins Krankenhaus.