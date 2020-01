Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen eine Fußgängerin. Diese wurde durch den Zusammenprall mit dem Pkw leicht verletzt.

Am heutigen Freitagmorgen wollte ein 39-jähriger Ennepetaler mit seinem Renault von der Hauptstraße nach rechts in die Lessingstraße abbiegen. Dabei übersah er eine 33-jährige Fußgängerin, die auf dem Fußweg der Hauptstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Die Fußgängerin wurde leicht verletzt

Durch den Zusammenprall wurde die Fußgängerin leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.