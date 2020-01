Am Wochenende haben Unbekannte versucht mit einem Schraubenzieher in ein Haus in Schwelm zu gelangen.

In der Nacht zu Samstag versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Heinrichstraße einzubrechen. Mit einem Schraubendreher versuchten die Täter die Hauseingangstür aufzuhebeln, das Öffnen gelang ihnen aber nicht. Die Eigentümer bemerkten den Schaden bei ihrer Rückkehr.