In der Nacht zu Mittwoch gab es in Oelkinghausen zwei Einbrüche.

Zwischen Dienstag, 3. März , und Mittwoch, 4. März, brachen unbekannte in einen Gartenlandschaftsbetrieb und in einen weiteren Betrieb in der Pregelstraße ein. Der genaue Beuteschaden ist bisher noch unklar, entwendet wurden unter anderem hochwertige Gartenmaschinen und -werkzeuge.