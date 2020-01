Am Silvestermittag führte die Verkehrsbehinderung einer Garageneinfahrt in Ennepetal zur Schlägerei. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt.

Am Silvestermittag, 31. Dezember, ließ ein 23-jähriger Wuppertaler seine Mitfahrer an der Milsper Straße aussteigen. Dabei blockierte der Fahrer die Einfahrt einer Garage. Als ein 29-jähriger Ennepetaler aus diesem Grund nicht in die Garage fahren konnte, kam es erst zu einer verbalen Auseinandersetzung, dann zu einer handfesten Prügelei zwischen den beiden Fahrern.

Begleitungen beteiligten sich an der Auseinandersetzung

An der Auseinandersetzung beteiligten sich ebenfalls die 27- und 24-jährigen weiblichen Begleitungen des Wuppertalers. Nachdem eine 28-jährige Bekannte die Auseinandersetzung aus dem Haus gesehen hatte, kam sie dem 23-Jährigen ebenfalls zur Hilfe.

Sie und der 29-Jährige Ennepetaler zogen sich bis zum Eintreffen der Polizei in ihre Wohnungen in der Milsper Straße zurück. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen, die keine ärztlichen Versorgungen benötigten.