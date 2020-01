Die Feuerwehr Ennepetal wurde am vergangenen Samstag zu einem in voller Ausdehnung brennenden PKW gerufen.

Am Samstagabend, 25. Januar, wurde die hauptamtliche Wache mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem Tanklöschfahrzeug in die Hembecker Talstraße gerufen. Auf dem Grundstück eines KFZ-Betriebes brannte ein Fahrzeug in voller Ausdehnung, zwei benachbarte PKW waren bereits wegen der Wärmestrahlung beschädigt.

Grund des Brandes unbekannt

Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist nicht bekannt. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand ab und kühlte die benachbarten Fahrzeuge. Da diese bereits thermisch aufbereitet waren, mussten die beiden PKW geöffnet und quergelüftet werden. Nach der Kontrolle mit einer Wärmebildkamera konnte der Einsatz beendet werden.