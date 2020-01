Gestern wurde die Feuerwehr Schwelm zu einem brennenden PKW alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand und übergab den Einsatz an die Polizei.

Am Dienstag, 21. Januar, wurde die Feuerwehr gegen 16 Uhr zu einem brennenden Auto in die Straße Am Alten Schacht gerufen. Da der Motorraum des Fahrzeugs in Vollbrand stand, wurde das Feuer mit Schnellangriff gelöscht. Nachdem der gelöschte Brand mit einer Wärmebildkamera kontrolliert wurde, übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die anwesende Polizei.

Acht Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften vor Ort, der Brand wurde unter schwerem Atemschutz gelöscht. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.