Orkantief "Sabine" fegte zwischen Sonntag und Montag über NRW. Zum Glück hatte die Feuerwehr nicht so viele Einsätze wie befürchtet. Niemand wurde verletzt und auch der Sachschaden an den Einsatzstellen blieb gering.

Die Feuerwehr Schwelm hatte im Schwelmer Stadtgebiet durch "Sabine" von Sonntag, 9. Februar, ab 8 Uhr bis Montag, 10. Februar, 12 Uhr insgesamt 15 Einsätze abzuarbeiten. Bereits am Sonntagmittag wurde die Feuerwehr vor allem zu Bäumen und Ästen auf Fahrbahnen und Gehwegen alarmiert.

In den Nachmittagsstunden und den frühen Abendstunden intensivierte sich der Wind und es kam zu einem erhöhten Einsatzaufkommen, die Einsatzkräfte waren aber Aufgrund der Warnlage gut vorbereitet. In den späten Abendstunden beruhigte sich die Einsatzlage und ab 10 Uhr am Montagmorgen stellte sich der normale Regelbetrieb der Feuerwehr wieder ein.

"Sabine" in Ennepetal

In Folge des Sturmes am Sonntag, 9. Februar, musste die Feuerwehr Ennepetal am Montag, 10. Februar, zu weiteren Einsätzen ausrücken. Die Feuerwehr beseitigte umgestürzte Bäume, entfernte gelockerte Hausverkleidungen und Schilder, und holte einen Pavillon von einem Balkon. Zwischen diesen Einsätzen wurde die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert.

Insgesamt hat die Feuerwehr Ennepetal am Montag, 10. Februar, von 11 bis 21 Uhr sieben Einsätze abgearbeitet.