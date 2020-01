Gestern brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus ein, den Tätern gelang es jedoch nicht in eine der Wohnungen einzudringen.

Am Donnerstag, 9. Januar, drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Haßlinghauser Straße. Sie gelangten in das Gebäude indem sie das Fenster zum Keller aufhebelten.

Es wurde in keine Wohnung eingebrochen

Die Täter versuchten anscheinend auch eine der Wohnungstüren durch Hebeln zu öffnen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht, dem Anwohner fiel lediglich die Beschädigung an seiner Wohnungstür auf.