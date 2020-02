In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten auf und gelangten an Münzgeld und Zigarettenschachteln. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

Unbekannte machten sich in der Nacht zu Freitag, 21. Februar, an einem an der Winterberger Straße aufgestellten Zigarettenautomaten zu schaffen. Der Automat ist in Höhe der Flurstraße angebracht und wurde an einer Ecke mit hohem Kraftaufwand aufgebrochen.

Kleingeld und Zigarettenschachteln entwendet

Die Täter gelangten an das Münzgeld sowie an die Zigarettenschachteln, Hinweise zu den Personen gibt es bislang nicht.