Gestern Abend übersah eine 35-Jährige beim Abbiegen einen von links kommenden Mercedes. Durch den Aufprall wurden alle drei Beteiligten verletzt.

Am Montag, 17. Februar, wollte eine 35-jährige Gevelsbergerin gegen 22 Uhr mit ihrem Mercedes von der Berchemallee nach links auf die Eichholzstraße in Richtung Gevelsberg abbiegen. Dabei übersah sie einen von links auf der Eichholzstraße fahrenden 84-Jährigen in seinem Mercedes und es kam zum Zusammenstoß.

Drei Personen verletzt

Die 35-Jährige und ihre 67-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 84-jährige Mercedesfahrer erlitt schwere Verletzungen, auch er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.