"Die Ausstellung passt sehr gut hier hin", stellte Landrat Olaf Schade bei der Eröffnung der Fotoausstellung des Fototreffs Schwelm zum Thema Wasser fest. Denn für Wasser sei die Kreisverwaltung gleich in mehrfacher Hinsicht zuständig, beispielsweise was den Grundwasserschutz, die Abwasserbeseitigung und die Prüfung der Wasserqualität durch das Gesundheitsamt betreffe. "Das Thema Wasser ist also gewissermaßen im Kreishaus Zuhause."



Mal in Tropfenform, mal als gewaltige Welle, dann wieder ruhig und idyllisch haben zwölf Hobbyfotografen Wasser mit der Kamera festgehalten. "Dabei kann die Kamera etwas, das wir mit unseren Augen nicht können", erklärte Volker Wehres, von dem zwei der Bilder stammen. "Sie kann eine Achttausendstel Sekunde einfrieren und so etwas sichtbar machen, was uns sonst verborgen bleibt." Deshalb sei Wasser in Bewegung für Fotografen ein besonders faszinierendes Motiv.

Öffnungszeiten der Austellung

Die Ausstellung mit Bildern von Hendrik Wölper, Karin Ring, Volkmar Winter, Monika Wandt, Rainer Deis, Reiner Grasses, Volker Wehres, Gerhard Knust, Bernd Rüther, André Kuhnen, Frank Kretzschmar und Thomas Meyer ist montags bis donnerstags jeweils von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr in der ersten Etage des Kreishauses, Hauptstraße 92, geöffnet.