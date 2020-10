Seit einigen Wochen geschehen in der Grundschule Wassermaus mit ihrem Teilstandort Rüggeberg eigenartige, bunte Dinge.

Grund dafür ist, dass der Ennepetaler Künstler Markus Nottke in diesem Schuljahr die Klasse 4c über das Programm "Kultur macht Schule" begleitet.

In den ersten Wochen haben sich die Schüler über die Grundfarben an das Thema Kunst auf eine andere Art und Weise herangetastet. Grundlage für die Weiterarbeit war die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und politischen Problemen, die auch die Kinder beschäftigen. So haben die Kinder der Klasse 4c die Themen Menschlichkeit, Nächstenliebe und Teamfähigkeit künstlerisch umgesetzt.

Dies zeigten sie vor Kurzem in Form eines Pop-Up-Kunstwerks mit Neonfäden mit dem Titel „Human Art Net“, welches darauf aufmerksam machen sollte, dass wir nur gemeinsam Probleme lösen können.

Da das Projekt großen Anklang in der Klasse fand, wurde am letzten Dienstag direkt nachgelegt. Hier legten dann die Kinder mit verschiedenfarbigen Neonherzen ein überdimensionales Herz. Selber hatten sie zuvor ihre Herzenswünsche auf die Herzen geschrieben. Vorher gab es eine Gesprächsrunde, in der die Viertklässler ihre Ansichten und Ängste aussprachen zu vielen Themen, die sie aus den Nachrichten kennen, wie beispielsweise die Flüchtlingssituation in Griechenland. „Wir sind doch alle Menschen und jeder hat das Recht in Frieden, Gesundheit und Sicherheit zu leben“, war die Aussage der Kinder.

Auch die stellvertretende Schulleiterin Monika Beimborn und die Klassenlehrerin Susanne Reinke sind begeistert von dem laufenden Kunstprojekt, zeigten sich überrascht über die fantasievolle Umsetzung und sind mit den Kindern gespannt auf die gemeinsame Weiterarbeit. Markus Nottke kündigte schon an: „Da kommt noch einiges!“