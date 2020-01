Es ist schon ein ganz besonderer Tourneeplan, den die Fagottistin Rie Koyama hat: Am Montag, 3. Februar, steht sie in Gevelsberg auf der Bühne, anschließend vom 10. bis 12. Februar in Singapur. Die heimischen Klassikfreunde können sich also auf einen besonderen Gast beim vierten Meisterkonzert der Gevelsberger Konzertgesellschaft freuen. Unter der Leitung von Dirigent Sebastian Tewinkel spielt die Fagottistin beim Südwestdeutschen Kammerorchester.

Für das Gastspiel in Gevelsberg hat der Dirigent ein sehr abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Zu hören ist Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Jean Françaix, Carl Maria von Weber, Paul-Agricole Génin und Béla Bartók. Und natürlich liegt ein Schwerpunkt bei dem Gastspiel an der Ennepe auf den Klängen des Fagotts.

Konzert im Zentrum für Kirche und Kultur

Tickets für das Meisterkonzert am Montag, 3. Februar, ab 19.30 Uhr, im Zentrum für Kirche und Kultur in der Südstraße, gibt es telefonisch bei der Konzertgesellschaft unter 02332/551805, bei der Buchhandlung Appelt in der Gevelsberger Mittelstraße und unter www.konzertgesellschaft.com.

Die Karten kosten 20 Euro, ermäßigt zehn Euro. Für Mitglieder der Konzertgesellschaft ist der Eintritt frei.