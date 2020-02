Die Clavins machten das, wovon andere oft nur träumen: Trotz aller Widerstände aus dem Umfeld und der eigenen Zweifel flogen sie drei mal mit ihren Töchtern nach Südostasien, besuchten Sri Lanka, Malaysia, Borneo und Brunei.



In der packenden Live-Reportage am Freitag, 14. Februar, ab 19.30 Uhr im Gymnasium Ennepetal verraten Malte Clavin und die Töchter Amelie und Smilla, wie sie Südostasien erlebt haben.

Sie erzählen von faszinierenden Menschen, wilden Tieren und fremden Kulturen. Die Multivision ist ein Mutmacher und eine Inspirationsquelle für Eltern, die von einer Familienauszeit träumen.

Malte Clavin: Freier Fotograf, Sprecher und Autor

Malte Clavin arbeitet als freier Fotograf, Sprecher und Autor. Er veröffentlicht unter anderem in GEO, Cicero, Eltern und Tagesspiegel. Amelie Clavin besucht ein Berliner Gymnasium. Aufgrund ihrer guten Leistungen war die Grundschule bereit, sie für die Reisezeiträume zu beurlauben. In enger Absprache mit den Lehrern lernte sie wöchentlich mehrere Stunden eigenständig. Nun steigt auch Smilla Clavin in die Co-Moderation ein.

Der Eintritt kostet zehn Euro an der Abendkasse und ist für Mitglieder frei.