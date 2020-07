Die Firmungen innerhalb der Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter sind für Ende August geplant. Um sie trotz der vorgegebenen Corona-Abstandsregeln feiern zu können, wird dafür die Pfarrkirche St. Marien in Schwelm genutzt.

„Denn leider finden momentan nur wenige Besucher in unseren Kirchen Platz, sodass dort viele Verwandte und Freunde der Firmlinge nicht mitfeiern könnten“, sagt Bernd Fallbrügge, der mit der Firmvorbereitung betraute Pastoralreferent der Pfarrei St. Peter und Paul.

Firmung in zwei Gruppen

Auf zwei Gruppen aufgeteilt werden die Teenager am Samstag, 29. August, 14 Uhr, beziehungsweise am Sonntag, 30. August, 15 Uhr, in dem wesentlich größeren Gotteshaus in Schwelm von Weihbischof Ludger Schepers gefirmt.

Wegen der Corona-Vorgaben können nur geladene und vorher angemeldete Gäste an diesen Messen teilnehmen. „Wir danken der Pfarrei St. Marien für diese Möglichkeit und hoffen trotz allem auf eine schöne Firmung“, sagt Bernd Fallbrügge.