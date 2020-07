Der zweiteAbend der Reihe „Sommernachts-(t)-Raum“ beginnt am Dienstag, 14. Juli, 10.30 Uhr, in der katholischen Kirche St. Engelbert Gevelsberg.

Die neue Glaubensreihe der Propstei St. Marien richtet sich an die Menschen in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, die in den Sommerferien nicht verreist sind, aber auf echtes Urlaubsgefühl nicht verzichten wollen. Jeweils dienstags um 19.30 Uhr geht es bei den von der Arbeitsgemeinschaft Glaube organisierten Veranstaltungen abwechselnd in den Kirchen der Propstei um Themen wie Glück, Vertrauen und vieles mehr.

Weitere Abende

Die einzelnen Abende bauen nicht aufeinander auf und dauern etwa zwischen 30 und 45 Minuten. Weitere Termine: 21. Juli in St. Marien (bei gutem Wetter draußen), am 28. Juli in der Kirche Herz Jesu und am 4. August in Liebfrauen.