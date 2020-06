Die Veranstaltungswirtschaft war der erste Wirtschaftszweig, der von der COVID-19-Krise getroffen wurde und er wird auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am längsten und tiefgreifendsten von den Auswirkungen betroffen sein.

Faktisch alle Unternehmen aus diesem Bereich, Künstler und Einzelunternehmer haben durch die Veranstaltungsverbote seit dem 10. März innerhalb weniger Tage ihre gesamten Auftragsbestände verloren. Jegliche Art von Großveranstaltungen sind aufgrund der COVID-19-Krise untersagt.

Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft sowie Veranstaltungs-Locations in ganz Deutschland haben in der Nacht vom Montag auf Dienstag, 22. auf 23. Juni, bundesweit ihre Gebäude oder stellvertretend ein Bauwerk in ihrer Stadt mit roter Beleuchtung angestrahlt, um auf die dramatische Situation aufmerksam zu machen. Auch Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal beteiligten sich an der Aktion.

Rathaus und Industriemuseum beleuchtet

In Schwelm wurden mehrere Veranstaltungsorte in der Kirchstraße spontan für alle Aktiven und Kreativen zur Unterstützung der Eventbranche rot beleuchtet. Um 22 Uhr knipste Bürgermeister Claus Jacobi das Licht im Rathaus an und in Ennepetal wurde das Industriemuseum an der Neustraße illuminiert.

Bürgermeisterin Imke Heymann schaltete gemeinsam mit Pascal Chodak von JPacoustics um 22 Uhr die Beleuchtung ein. „In der Branche herrscht aktuell blanke Not. Es ist dringend notwendig, schnell staatliche Hilfen zu schaffen, damit uns hier nicht ein kompletter Wirtschaftszweig wegbricht“, so Imke Heymann.