Das Land NRW hat seine aktuelle Coronaschutzverordnung in einigen Punkten präzisiert, so in Bezug auf die Öffnung von Musikschulen.

Entsprechend unterrichtet auch die Städtische Musikschule Schwelm ab sofort wieder im Präsenzunterricht, natürlich im Rahmen der geltenden Coronaschutzmaßnahmen.