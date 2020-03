Chris Martin tut es, Max Giesinger will es tun und auch John Legend ist dabei: Die größten Stars spielen online live und ohne Schnick Schnack Konzerte für Ihre Fans, um auch in der Corona-Krise nicht auf den Musikgenuss verzichten zu müssen und es gemeinsam durchzustehen.

Am Sonntag, 22. März, erwartet die Musikfans in Deutschland ein Knaller, denn Max Giesinger hat sich mit weiteren Deutschen Stars zusammen getan und spielt das "erste #wirbleibenzuhause Festival live" aus dem Wohnzimmern von Stars wie Michael Schulte, Nico Santos, Lea und Co.:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Es ist angerichtet! Am Sonntag gibt‘s das erste #wirbleibenzuhause Festival live aus unsren Wohnzimmern! Ab 18:00 Uhr geht jeder Künstler während seiner „Stagetime“ bei Instagram live, danach wird aufs nächste Profil geswitched! Freu mich auf diese geile Rasselbande: @matheamathea @michaelschulte @musikvonlotte @nicosantosofficial @alvarosolermusic @thisislealea @johannesoerding Stay home & stay save!!! Ein Beitrag geteilt von Max Giesinger (@maxgiesinger) am Mär 18, 2020 um 12:07 PDT

US-Stars singen für Fans





Die WAP hat für euch mal ein paar der bereits gespielten online Konzerte von einige US-Stars gesammelt. Viel Spaß!

Chris Martin

John Legend

Keith Urban

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an #InstaBand Ein Beitrag geteilt von Keith Urban (@keithurban) am Mär 16, 2020 um 6:17 PDT

Dropkick Murphys

Oper online

Sogar die berühmte Metropolitan Oper stream ihre Konzerte live und sorgt so für Kultur, in zeiten in denen das Kulturelle Leben eigentlich lahm gelegt ist. Die Konzerte sind unter

https://www.metopera.org/ zu verfolgen.

Immer aktuell

Wir ergänzen diese Liste immer, wenn wir von einem neuen Konzert hören. Habt ihr Tipps? Dann schreibt uns.