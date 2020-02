Auch in diesem Jahr wird das Klavier-Festival-Ruhr wieder in Schwelm zu Gast sein. Von Dienstag, 21. April, bis Samstag, 11. Juli, finden insgesamt 74 Konzerte in 23 Städten statt, geprägt vor allem von Beethovens 250. Geburtstag.

Zwei dieser Konzerte werden im Schwelmer Ibach-Haus stattfinden: Der belgische Pianist, Dirigent und Musikforscher Jos van Immerseel wird am Sonntag, 7. Juni, den Nachbau eines historischen Hammerflügels mitbringen und darauf Stücke des jungen Beethovens spielen.

Am Samstag, 20. Juni, spielt Heidrun Holtmann die drei letzten Sonaten des Komponisten sowie zahlreiche weitere Klavierstücke.

Intendant zu Gast in Schwelm

Intendant Franz Xaver Ohnesorg kam jetzt nach Schwelm, um den Unterstützern dieser Veranstaltungen seinen Dank auszusprechen. Der Intendant zeigte sich beeindruckt von der Kraft der Sponsoren-Initiative, die solche musikalischen Glanzpunkte in Schwelm ermöglicht.

Der Vorverkauf für die Konzerte hat begonnen. Karten gibt es bei mihcamusic Achim Götze, Hauptstraße 54, in Schwelm und über die Ticket-Hotline, Tel. 0221/280 220, sowie hier.