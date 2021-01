Fake-News, Lügenpresse, gleichgeschaltete Mainstream-Medien... Für den Journalismus und die Journalisten sind es keine einfachen Zeiten. Aktuell sähen besonders Verschwörungstheoretiker ununterbrochen Zweifel an den Berichten der Presse. Woran glauben diese Menschen? Was sind ihre Quellen, die Grundlagen für ihre Thesen? Was steckt hinter all dem? Zwei Wochen lang begebe ich mich in die Parallelwelt der selbsternannten Rebellen, abonniere den Lieblingsnachrichtendienst der Verschwörungstheoretiker und setzte mich mit den schillerndsten Figuren der Szene auseinander.

von Nina Sikora



In Washington wird das Kapitol gestürmt und ein deutscher Schlagersänger aus Dinslaken ist voll involviert bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien über die Vorgänge, während ein Vegan-Koch unter anderem zur Corona-Demo in Bochum aufruft und ein Krefelder Gastronom unter dem Hashtag #wirmachenauf den Lockdown eigentlich schon am 6. Januar mit einer Protestaktion ein Ende setzen wollte. Gibt man bei Google das Wort "Papst" ein, schlägt einem die Suchmaschine als Erstes die Suche nach "Papst verhaftet" vor. Immer auffälliger und immer mehr schleichen sich krude Theorien in meinen privaten Alltag, aber auch in meinen Arbeitsalltag als Journalistin. Die Diffamierung als "Fake-News" ist da fast schon zur Gewohnheit geworden. "Was ist da nur los?", frage ich mich, als ich den Entschluss fasse, mich noch intensiver mit dem Thema "Verschwörungstheorien" auseinander zu setzen.

Ein paar Klicks am PC und eine App aufs Handy geladen und schon bin ich mittendrin im Aluhut-Universum, denn es ist erschreckend einfach Teil der Verschwörungs-Community zu werden. Und plötzlich eröffnet sich für mich eine Parallelwelt, die ein völlig anderes Bild des aktuellen Weltgeschehens entstehen lässt. Das erste, was mir auffällt: Hier gilt das Motto "Masse statt Klasse". Teilweise im Sekundentakt werden Berichte, Kommentare, Videos, Links und sogar Lieder verbreitet. Kostprobe gefällig? Hier ein paar Highlights: Der Papst ist verhaftet worden, ein Video soll zeigen, wie sich die gewählte Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris, Fake-impfen lässt und in einem weiteren Video ist eine am ganzen Körper unkontrolliert zuckende Frau zu sehen - angeblich die Folge der Corona-Impfung von Moderna. Und immer wieder als Beweis angeführt: unzählige Video-Reports und Links zu Nachrichtenseiten. Fast schon überfordert von der Informationsflut mache ich mich daran zu sortieren und analysieren, was da vor sich geht.

Die QAnon-Bewegung hat Millionen Anhänger

Aktuell sind es zwei Strömungen, die im Aluhut-Universum am aktivsten sind. Da sind zum einen die QAnon-Leute, auf dessen Seite sich auch die zwei bekannten Musiker aus Dinslaken und Mannheim geschlagen haben. Ihre Theorie extrem vereinfacht auf den Punkt gebracht: US-Präsident Donald Trump bekämpft aktuell den "Deep State", eine satanistische Elite, die im Hintergrund die Fäden zieht und Kinder entführt sowie foltert, um aus ihrem Blut eine Verjüngungsdroge herzustellen. Um diese Kernthese ist mittlerweile ein ganzes Geflecht an weiteren Theorien gestrickt worden, zu der auch gehört, dass die Corona-Pandemie ein Fake ist und der damit verbundene Lockdown dazu dient, Kinder aus Folterkellern zu befreien. Zudem plant Bill Gates den Menschen mit der Impfung einen RFID-Mikrochip einsetzen zu lassen, um die Menschheit zu versklaven. Vieles von dem, was ich lese, halte ich zunächst für einen Scherz, doch die QAnon-Bewegung ist nicht lustig.

Donald Trump als Retter der Welt? Immer wieder ist es in den Foren zu lesen: "Der Tag der Abrechnung steht bevor!", die Bewegung glaubt, dass Trump noch immer einen geheimen Plan verfolgt und in seinen letzten Tagen im Amt allen "Feinden" - und die sind vielfältig - offen den Krieg erklärt.

Alles an dieser Bewegung erinnert stark an eine Sekte. Ich nehme die Checkliste der "Sekten-Info NRW e.V." zur Hand, die man sich unter www.sekten-info-nrw.de herunterladen kann. Der Verein wird gefördert vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Auf der Liste sind 17 Punkte aufgeführt, die darauf hinweisen können, dass es sich bei einer Vereinigung um eine Sekte handelt. Acht Punkte treffen absolut zu. Als ich dann noch die Checkliste "Kriterien zur Beurteilung von Verschwörungstheorien" heranziehe, habe ich einen Volltreffer - das war ja auch nicht anders zu erwarten. Eigentlich ist es ganz einfach Verschwörungstheorien zu erkennen, denke ich mir und wundere mich immer mehr darüber, warum mittlerweile Millionen Menschen auf dieser Welt trotzdem zumindest in Teilen an das glauben, was da in absurden Chats und Foren verbreitet wird.

Fakten und Fakes vermischen sich

Fakt ist, dass man bei der Informationsflut gar nicht die Chance hat jeden Beitrag zu hinterfragen und auch ich erwische mich dabei, dass ich mich bei so mancher Meldung frage: "Kann das wahr sein?". Nicht jede Meldung, die hier verbreitet wird, ist absoluter Humbug. So mischen sich fast unbemerkt unter "echte" Nachrichten Halbwahrheiten und absolute Fakes.

Die Fakes sind einfach auszumachen: Der Papst ist verhaftet worden? Das ist schlicht nicht möglich. Da lasse ich mich auch von dem angeblichen Videobeweis nicht täuschen, der zeigen soll wie das FBI den Papst durch einen Hinterausgang aus dem Vatikan schleust. Auch die mindestens fünf verschiedenen angeblichen Zeitungsberichte täuschen mich nicht. Fakt ist: Der Papst ist das Staatsoberhaupt des Vatikans und für alle Staatsoberhäupter gilt Immunität vor der Strafverfolgung durch andere staatlichen Mächte. Die Verhaftung des Papstes durch das FBI ist schlichtweg rechtlich nicht möglich.

Das nächste Video bedarf da ein wenig mehr Recherche. Zu sehen ist die Corona-Impfung von Kamala Harris mit dem Hinweis: "Kamala Harris, 'Vice President not elected', mit der schlechtesten Fake-Impfung aller Zeiten." Auch der früher mal als Schlagerstar bekannte Dinslakener teilt dieses Video. Vergrößert wird ein Bereich des Videos gezeigt, indem die medizinische Fachkraft, die gerade die Impfung der künftigen Vizepräsidentin medienwirksam durchgeführt hat, die Spritze an der Stuhllehne streift, um irgendetwas nach vorne zu klappen. Suggeriert wird, dass es sich hier um die Nadel der Spritze handelt. Auch mir kommt das irgendwie seltsam vor. Ich wende mich an eine Krankenschwester und zeige ihr kommentarlos das Video: "Ja und? Was soll da los sein?", werde ich schulterzuckend gefragt. Ihr kommt da gar nichts merkwürdig vor, denn wie ich erfahre handelt es sich bei dem, was da hochgeklappt wird um einen Schutz für die spitze Nadel der Spritze. Völlig normal also. Eine einzige Nachfrage hat ausgereicht, um aus einem Video, was bei mir ein Fragezeichen hinterlassen hat, eine völlig klare Sache zu machen.

Behauptungen sind schwer zu überprüfen

Bei dem nächsten Video, das massenhaft geteilt wird, wird es schwieriger. Zu sehen ist Shawn Skelton aus Indiana (USA), wie sie im Krankenhausbett unkontrolliert zuckend und krampfend sitzt. Dazu schreibt sie auf Deutsch übersetzt: "Wenn Sie den Impfstoff für Covid von Moderna in Betracht ziehen, würde ich davon abraten! Ich bin in schlechter Verfassung! Jeden Tag wird es schlimmer und ich bekomme keine Hilfe oder Antworten! Ich habe gelinde gesagt Todesangst!". Ich folge verschiedenen Links und lande irgendwann tatsächlich auf der Facebookseite der Frau. Das Profil gibt es, den Text und das Video auch. Was aber auffällt: Nur ein Familienfoto und drei Beiträge zu der Covid-Impfung sind zu sehen. Freunde, Infos, Erwähnungen weiterer Fotos - hier ist nichts zu finden. Ist das Profil unecht oder nur aufgrund der medialen Aufmerksamkeit größtenteils für den Zugriff gesperrt? Ich versuche an mehr Informationen zu kommen, kann aber lediglich einen Zeitungsartikel einer kleinen, lokalen Boulevardzeitung aus Evansville, Indiana finden. Hier behauptet die Frau aus dem Video ebenfalls aufgrund der Impfung Krämpfe zu haben. Ein Beleg, dass sie tatsächlich geimpft wurde gibt es nicht. Da sie laut Artikel der Evansville Courier & Press im Bereich der Pflege arbeitet, könnte es durchaus möglich sein. Auch ein lokaler Arzt wird befragt, der hält den Zusammenhang mit der Impfung für möglich, aber unwahrscheinlich. Am Rande wird erwähnt, dass die Amerikanerin täglich Antidepressiva nimmt. Ich suche im Internet nach den Nebenwirkungen solcher Mittel und werde fündig bei der PZ Pharmazeutischen Zeitung, die von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. herausgegeben wird und einen Artikel über Nebenwirkungen von Antidepressiva veröffentlicht hat. Im Text von Peter Schweikert-Wehner heißt es, dass es im Zusammenhang mit der Einnahme von Antidepressiva ein Serotonin-Syndrom gibt: "Auf neuromuskulärer Ebene können sich krampfartige Muskelzuckungen (Myoklonus) sowie neuromuskuläre Hyperaktivität mit Zittern (Tremor) und überschießende Reflexe abspielen." Für mich eine logische Erklärung für den Fall Shawn Skelton.

Doch genau in diesem Moment merke ich, dass auch ich gerade nicht anders arbeite, als es die Verschwörungstheoretiker tun. Ich suche mir passende Argumente zusammen, um meine These über Shawn Skelton zu stützen. Für sich genommen klingt auch alles plausibel, doch ob ich damit der Wahrheit näher gekommen bin, das weiß ich selbst nicht. Wäre ich Verschwörungstheoretikerin hätte ich diese Kausalkette jetzt einfach als Fakt und einzig richtige Wahrheit verkauft und sicherlich einige damit überzeugen können. Und plötzlich wird mir klar, wieso so viele Menschen selbst auf die absurden Theorien der QAnon-Bewegung hereinfallen.

Was am 20. Januar, Trumps offiziell letzten Tag im Amt, wenn er nicht zuvor doch noch abgesetzt wird, passiert, interessiert mich brennend. Vielleicht markiert dieser Tag das Ende einer gerade mal etwa drei Jahre alten QAnon-Bewegung, denn wenn ihr "Heilsbringer" machtlos und am Ende ist, worauf soll die Bewegung dann noch fußen? Das Ende für die Verschwörungstheoretiker ist es sicherlich nicht!

Die zweite große Verschwörungstheoretikergruppe sind die Querdenker, um deren Theorien und Methoden es nächste Woche im zweiten Teil dieses Reports gehen wird.

Infos und Tipps:

Hilfe bei der Einordnung von suspekten Gruppen oder Gemeinschaften gibt es unter www. sekten-info-nrw.de

Das Correctiv Faktencheck beschäftigt sich mit aktuellen Fake-News unter correctiv.org/faktencheck/