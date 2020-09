Durch die Corona-Krise und die damit verbundenen Maßnahmen, ist es ruhig geworden um "Fridays for Future". Dies soll sich jetzt ändern. Unter dem Motto "Die Klimakrise macht keine Pause!" ruft die Bewegung zum globalen Klimastreik auf. Bereits 384 Demos sind für Freitag, 25. September, gelistet - und Schwelm ist mit dabei.

"Corona hat das Ruder übernommen", so das "Netzwerk der guten Taten Schwelm", welches die Demo in Schwelm initiiert. Doch die Pandemie sei nicht die einzige Krise, die die Menschheit bedroht, auch die Klimakrise würde ein Bedrohung darstellen, die "immer noch unterschätzt" werde, erklärt das Netzwerk: "Daher laden wir als Gastgeber am kommenden Freitag, ab 15 bis 18 Uhr zum Bürgerplatz ein, um mit uns das erste 'Schwelm spricht über Klimaschutz' einzuläuten." Die Veranstaltung wird entsprechend der geltenden Corona-Regeln stattfinden.

Und allen, die sich fragen, ob Schwelm überhaupt eine Klima-Demo braucht, antwortet das Netzwerk so: "Die Klimakrise macht auch vor unseren Stadttoren nicht halt. Der geplante Rathausbau und die neue Bäderlandschaft haben viel politischen Raum erhalten, doch uns fehlt der Aspekt des Naturschutzes."

Petition für Baumschutz

Neben der Demo hat das Netzwerk deshalb noch einen weiteren Punkt auf seiner Liste: "Für die geplanten baulichen Projekte könnte offenbar noch viel Holz fallen. Bäume sind ein wichtiger Schutz vor Hitze und Sturm und bieten Lebensraum für Insekten und Tiere. Zudem bieten sie Sauerstoff und dienen uns als Luftfilter. Daher haben wir die Petition für die Einführung einer neuen modernen Baumschutzsatzung ins Leben gerufen und möchten unsere Politiker darauf aufmerksam machen, dass wir alle etwas für unsere Natur auch lokal bewirken können und ihr mehr Achtung entgegen bringen müssen. Die Petition ist online zu finden. In Papierform liegt sie bis Montag, 28. September, auch in der Kleiderstube des Kinderschutzbundes Schwelm, Kiosk Born, Hopfengarten, Antidot und Corrie aus und kann dort unterschrieben werden.