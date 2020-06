Keine Fußball-EM? Nicht bei den Teufelskickern! Die 83. Hörspiel-Folge „König von Europa“ ist am 5. Juni erschienen und die WAP verlost je dreimal das Hörspiel und das Tipp-Kick-Torwandspiel der Teufelskicker an kleine Fußballfans.

von Nina Sikora

Die Teufelskicker könne aufatmen, denn ihnen macht das Coronavirus keinen Strich durch die Rechnung: In der Welt von Moritz, Niko, Mehmet und Catrina findet die Europa-Meisterschaft 2020 nämlich wie geplant statt. Seit dem 5. Juni suchen die Hörspiel-Helden in der gleichnamigen Folge den „König von Europa“ – und laden alle Hörer zum Mitfeiern und Vorfreuen ein. Denn Vorfreude wird in der 83. Folge der Teufelskicker großgeschrieben.

König von Europa

Darum geht es in der neuen Folge: Moritz und seine Freunde fiebern der ersten gesamteuropäischen Europameisterschaft entgegen. Doch ihre Klassenlehrerin Frau Weick ist weniger happy: Sie findet, dass die Schüler viel zu wenig über ihre Nachbarländer wissen. Und das, obwohl sie eine Europa-Schule besuchen. Mit einem Trick impft sie ihren Schützlingen eine Extra-Portion Europa-Wissen ein: Beim „Euro-Kicker-Quiz“ wird das große Turnier schonmal im Voraus ausgespielt, frei nach dem Motto: „Erste Halbzeit: Kicken – zweite Halbzeit: Köpfchen“

Die 83. Folge der Teufelskicker „König von Europa“ ist seit dem 5. Juni im Handel, als Download und bei allen gängigen Streaming-Anbietern erhältlich.

Gewinnspiel mit Fotoaktion

Wer das Hörspiel gerne als CD haben möchte oder selbst zum Kicker mit dem Tipp-Kick-Torwandspiel werden will, sollte bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Hier verlosen wir unter allen Teilnehmern je dreimal das Hörspiel und dreimal das Torwandspiel. Kids, die gewinnen möchten, sollten sich ihr Trikot überstreifen und in Pose schmeißen. Lasst Papa und Mama Sportreporter spielen und dribbelt gekonnt vor der Linse. Unter den besten Mini-Fußballstar-Fotos verlosen wir dann die Preise.

